أنقرة تدعو كوسوفا لعدم فتح سفارة لها في القدس

دعت وزارة الخارجية التركية، المسؤولين في كوسوفا، إلى عدم فتح سفارة لبلدهم في القدس.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الأحد، تعليقاً على الأنباء المتداولة حول اعتزام كوسوفا فتح سفارة لها في القدس، عقب اتفاق لها مع إسرائيل، على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن ما يتم نشره عبر حسابات التواصل الاجتماعي لرئيس كوسوفا، هاشم تاجي، ورئيس وزرائه، عبد الله هوتي، ووزيرة خارجيته مليزا هاراديناتش ستوبلا، يوضح أن كوسوفا وإسرائيل تعتزمان الاعتراف ببعضهما بعضا، فضلاً عن تعهّد الأولى بافتتاح سفارة لها في القدس.

وأضاف أن مجرّد تفكير مسؤولي كوسوفا بهذه الخطوة التي تعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، يدفع لخيبة أمل.

وأوضح أن تركيا التي تعد من أوائل الدول المعترفة بكوسوفا، قدمت دعماً كبيراً لجهود الاعتراف بها على الصعيد الدولي.

وأكد بيان الخارجية التركية أن حل القضية الفلسطينية يقوم على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صربيا التزمت بنقل سفارتها إلى القدس، فيما اتفقت كوسوفا وإسرائيل على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة أيضا، أن دولتي صربيا وكوسوفا، تعتزمان نقل سفارتيهما إلى مدينة القدس.