الرئيس التركي: نمتلك الإرادة والبنية التحتية اللازمة لحماية سيادتنا ومستقبلنا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية إلى اتباع نهج متزن فيما يتعلق بالوضع في شرق البحر المتوسط.

وأوضح أردوغان في كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، أن العراقيل الموضوعة أمام تركيا تتعدد كلما زادت قوتها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وشدد أن أي خطأ أو إساءة يرتكبان بحق تركيا يزيدان من عزيمتها ولا يدفعانها إلى التراجع.

وقال: "نأمل من الدول الأوروبية التي فشلت في اختبارات قبرص وسوريا وليبيا أن تتبع نهجًا متزنًا على الأقل في شرق المتوسط".

وأوصى من يتحدون بلاده "بقوتهم العسكرية المتهالكة" أن ينظروا فقط إلى العمليات العسكرية والتحركات الدبلوماسية التي أقدمت عليها في السنوات الأربع الأخيرة.

وأشار إلى أن من يسعون في الأونة الأخيرة إلى فرض أمر واقع في شرق المتوسط وإيجة عبر تجاهل حقوق تركيا والقانون، سيدركون في نهاية المطاف أن تركيا تمتلك الإرادة والبنية التحتية القادرة على تفعيل أي آلية لحماية سيادتها ومستقبلها.

وأردف: "لم يقف أحد بجانبنا حين أحبطنا المكائد الرامية إلى حبس بلادنا في سواحلها بشرق البحر المتوسط".

وأكد أن بلاده ستواصل اتباع سياسة حازمة وفاعلة بخصوص حقوقها في شرق المتوسط، مثلما تفعل فيما يخص أمن حدودها.

وأعرب عن أسف تركيا للمحاولات غير المحقة واللاقانونية ضد أنشطتها المستندة إلى الاتفاقيات المبرمة بما يتوافق مع القواعد الدولية.

ولفت إلى أن بلاده باتت قادرة على حماية حقوقها ومصالحها في أي وضع وظرف بفضل المكانة التي وصلت إليها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين تركيا واليونان، وخاصة في منطقة شرقي البحر المتوسط، وذلك إثر مواصلة أثينا اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.