باهتشلي: أردوغان هو مرشح "تحالف الشعب" لانتخابات 2023

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون مرشح "تحالف الشعب" في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران عام 2023.

جاء ذلك في بيان له الاثنين، أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في موعدها المقرر يونيو/ حزيران عام 2023.

وقال: "مرشح تحالف الشعب عام 2023 معروف، وهو رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان".

وشدد على ضرورة ألا يتوهم أحد اجراء انتخابات مبكرة.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف الشعب تشكل بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية في 20 فبراير/ شباط عام 2018، لخوض الانتخابات العامة سويًا.