تشاوش أوغلو: أيديولوجية الحزب الحاكم بالنمسا تهديد لمبادئ أوروبا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن "الأيديولوجية المشوهة" التي يتبناها حزب رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز، تمثل أكبر تهديد للمبادئ التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تغريدة لتشاوش أوغلو، ردا على تصريحات كورتز، التي اتهم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "يستغل الأتراك في أوروبا لتحقيق أهدافه".

وقال تشاوش أوغلو: "إن هذه السياسة البشعة، القائمة على معاداة الأجانب، والعنصرية، ومعاداة الإسلام، تعبر عن الذهنية المريضة في عصرنا".

ونشر الوزير تغريدته، مرفقة بخبر موقع "يورونيوز" التي نقلت بدورها تصريحات كورتز، لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.

وبحسب "يورونيوز"، دعا كورتز إلى حماية حدود أوروبا، وإبداء التضامن الكامل مع اليونان حيال التطورات شرقي المتوسط، مدعيا أن الرئيس أردوغان "يستخدم اللاجئين سلاحا".