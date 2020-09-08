الرئاسة التركية تنتقد تخفيف السعودية لأحكام صدرت بحق قتلة خاشقجي

قالت تركيا إن القرار الذي أصدرته محكمة سعودية الاثنين وألغت بموجبه خمسة أحكام بالإعدام كانت قد صدرت ضد مدانين في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، هو أدنى من التوقعات.

وتعرض جمال خاشقجي (59 عاماً) المعارض السعودي، للخنق ثم تقطيع جثته على يد مجموعة من 15 شخصاً، وفق مسؤولين أتراك. ولم يعثر إلى حد الآن على جثته.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على تويتر أن "الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم في قضية تصفية الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول لم يرق إلى مستوى توقعات تركيا والمجتمع الدولي".

وأصدرت محكمة في الرياض الاثنين أحكاماً نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 7 سنوات و20 سنة.

وجاءت الاحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي "العفو" عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.

وجاء في تغريدة ألطون "لا زلنا لا نعلم ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد التخلص منه، وما إذا هناك متعاونون محليون، ما يثير شكوكاً حول مصداقية الإجراءات القضائية في السعودية".

وحض ألطون السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق التركي في جريمة القتل.

وبدأت محكمة في إسطنبول في تموز/يوليو محاكمة غيابية لعشرين سعودياً بينهم مساعدان سابقان لولي العهد الذي ينفي أي تورط له في الجريمة.

وتابع ألطون "إن كشف ملابسات جريمة قتل جمال خاشقجي التي ارتكبت داخل حدود تركيا، وتحقيق العدالة هو واجب يمليه القانون والضمير".

وأضاف "إنها الوسيلة الوحيدة لضمان عدم حصول أعمال وحشية مماثلة في المستقبل".