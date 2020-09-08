انطلاق عملية يلدرم-10 ضد بي كا كا الإرهابية في ولاية وان

أعلنت وزارة الداخلية التركية بدء عملية "يلدرم-10" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولاية وان، في جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن العملية تهدف إلى تطهير البلاد من الإرهابيين بشكل كامل.

وأفادت بمشاركة 1040 عنصرا من القوات الخاصة التابعة للدرك (الجندرمة) والشرطة وحرس الأمن، ضمن تشكيل مكون من 70 فريقا عملياتيا.

وأشارت إلى تحييد 46 إرهابيا في عمليات "يلدرم" 1-2-3-4-5-6-7-8-9، وإلقاء القبض على 23 متعاونا معهم، وتدمير 90 معقلا ومغارة ومخزنا، وضبط الكثير من الذخائر والأسلحة والمستلزمات المعيشية.

وذكرت أن عمليات "يلدرم" تواصل بحزم نجاحاتها بفضل دعم من الشعب لها.