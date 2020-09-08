تركيا.. توقيف 6 عراقيين ناشطين لصالح تنظيم داعش الإرهابي

أوقفت السلطات التركية 6 أشخاص من الجنسية العراقية في إطار عمليات مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وقامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية صامسون شمال البلاد، بعمليات مداهمة في منطقتي إلكاديم وأطاكوم، الثلاثاء.

وتمكنت فرق مكافحة الإرهاب من توقيف 6 أشخاص يحملون الجنسية العراقية.

وخلال عمليات المداهمة، تم ضبط المعدات الالكترونية الموجودة في منازل الموقوفين.

وتبين لدى التحقيقات الأولية، أنهم يقومون بفعاليات لصالح التنظيم الإرهابي.

وتم اقتياد الموقوفين إلى أحد مستشفيات الولاية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل تسليمهم إلى السلطات القضائية.