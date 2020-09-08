تشاوش أوغلو: جميع مناورات تركيا مطابقة لمعايير الناتو

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن جميع المناورات التي تجريها بلاده في شرق المتوسط، مطابقة لمعايير وقرارات حلف شمال الاطلسي (ناتو).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتشاوش أوغلو مع نظيره الكونغي يان كلود غاكوسو في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وفنّد تشاوش أوغلو مزاعم نظيره اليوناني نيكوس ديندياس الذي ادعى بأن تركيا تستخدم الذخيرة الحية في مناوراتها بشرق المتوسط.

وأضاف قائلا: " أثبتت اليونان بشكل واضح في الآونة الأخيرة أنها لا تؤيد الحوار، من خلال رفضها لمبادرات الناتو والاتحاد الأوروبي الرامية للتفاهم".

وأردف: "إن كانت اليونان واثقة من نفسها فلتجلس على طاولة المفاوضات، ولتصرح أمام الجميع بأنها محقة".

وذكر بأن اليونان بدأت بإبداء مواقف عدوانية، بعد فشلها في تحقيق التفوق الميداني وعلى طاولة التفاوض وفقدت تفوقها النفسي.

وأكد أن تركيا تدعم كافة المبادرات الرامية لحل الأزمة القائمة في شرق المتوسط، على عكس اليونان التي رفضت مبادرة الناتو مؤخرا.

وتابع قائلا: "اليونان تطالب بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع، استنادا إلى جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 10 كيلومتر مربع، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية".

وأردف: "اليونان هي الدولة الوحيدة التي تطالب بمجال جوي يصل إلى 10 أميال فوق مياهها الاقليمية التي تصل إلى 6 أميال".

كما انتقد تشاوش أوغلو التصريحات اليونانية حيال إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، قائلا في هذا الصدد: "اليونان آخر من يحق لها الحديث في هذا الخصوص، أثينا هي العاصمة الوحيدة في العالم التي تخلو من أي مسجد".

ولفت إلى أن اليونان تقوم بحماية الإرهابيين الفارين من تركيا، وأن عناصر لتنظيمات إرهابية مثل غولن و"بي كا كا" تتجول بحرية في شوارع أثينا.