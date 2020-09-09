أكدت تركيا وإيران التزامهما بالتعاون والتنسيق في مكافحة تنظيمات "بي كا كا" و"بيجاك" وكافة المنظمات الإرهابية في المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب اجتماع مجلس التعاون التركي ـ الإيراني رفيع المستوى، الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرنس، الثلاثاء، برئاسة الرئيسين رجب طيب أردوغان وحسن روحاني.

وشدد البيان على مسؤولية البلدين في اتخاذ خطوات منسقة ضد "بي كا كا" و"بيجاك" (امتداد بي كا كا في إيران)، وغيرهما من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك العمليات العسكرية المشتركة، ضد العناصر الإرهابية التي تنشط على الحدود بين الجانبين، والاستفادة التامة من آليات التعاون بهذا الخصوص.

واقتصاديا، جددت تركيا وإيران تعهداتهما بتطوير مجالات تعاون جديدة لتغيير مسار التراجع في حجم التبادل التجاري بينهما، الناجم عن الظروف العالمية بما فيها جائحة كورونا، والاستفادة القصوى من آليات التعاون وتعزيز الجهود المشتركة في هذا الإطار.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون فيما يخص مكافحة كورونا، لا سيما ما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواطني البلدين.

وفي الشأن السوري، شدد البيان المشترك على التزام البلدين الثابت بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد البلدان إيمانهما بإمكانية حل النزاع السوري عبر عملية سياسية تتوافق مع اتفاقات مسار أستانة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما شددا على دعمهما لفلسطين في مواجهة محاولات بعض الدول الرامية إلى إضعاف قضيتها، والحاجة إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، في إطار حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.