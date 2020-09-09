تشاوش أوغلو يبدأ جولة إفريقية تأخذه إلى مالي وغينيا بيساو والسنغال

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، جولة إفريقية يزرو خلالها كل من مالي وغينيا بيساو والسنغال، بين 9 و11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبحسب بيان نشرته الخارجية التركية، الأربعاء، يعتزم تشاوش أوغلو خلال زيارته إلى مالي إجراء مباحثات حول عملية الانتقال السياسي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية مع أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وممثلي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي.

وقالت الوزارة إن تشاوش أوغلو سيجري يومي 10 و11 سبتمبر زيارة رسمية إلى غينيا بيساو والسنغال، هي الأولى من نوعها على مستوى وزير الخارجية.

ومن المقرر أن يتناول الوزير التركي مع مسؤولي البلدين فرص التعاون الجديدة من خلال استعراض العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، وأن يناقش القضايا الإقليمية والدولية.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، اعتقل عسكريون في مالي، رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.

وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، أطلق المجلس العسكري في مالي، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وكانت الخارجية التركية قد عبّرت في بيان لها حول الانقلاب العسكري، عن بالغ القلق والحزن حيال إجبار رئيس مالي "أبو بكر كيتا" على الاستقالة من خلال حل البرلمان والحكومة.

وشّددت على أن تركيا تتطلع بقوة للعودة الى تأسيس مناخ السلام الداخلي والثقة والاستقرار في مالي الصديقة والشقيقة على وجه السرعة.

وأضافت: "ستواصل تركيا الوقوف إلى جانب مالي الصديقة والشقيقة خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها مالي".