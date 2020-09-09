تشاوش أوغلو: سنواصل دعم مالي واستقرارها مهم لنا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مواصلة أنقرة الوقوف إلى جانب مالي، مشيرا أن الاستقرار والأمن والسلام فيها مهم بالنسبة إلى تركيا.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين، الأربعاء، خلال زيارة رسمية يجريها إلى جمهورية مالي.

وأفاد تشاوش أوغلو، أن مالي "دولة صديقة وشقيقة" لتركيا، وأن الاستقرار والأمن والسلام هناك مهم بالنسبة إلى بلاده وإفريقيا.

وأشار إلى دعم تركيا لمالي خاصة في مكافحة الإرهاب، مبينًا أنه سيناقش مع ممثلي الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة، كيفية تقديم الدعم خلال المرحلة الانتقالية وبعدها.

وشدد الوزير التركي على مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب مالي وشعبها، معربا عن سعادته بهذه الزيارة.

وشهدت مالي في 18 أغسطس/آب الماضي، انقلابا عسكريًا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.

وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.

وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".