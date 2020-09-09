رخصة حمل سلاح "سورية" مع أحد الإرهابيين المسؤولين عن تفجير ريحانلي

عثرت السلطات التركية على رخصة حمل سلاح صادرة عن سلطات النظام السوري، بحوزة أحد الإرهابيين المسؤولين عن التفجير الذي حدث في قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، عام 2013.

فقد أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الثلاثاء، إلقاء فرق الأمن القبض على الإرهابي "أرجان بيط"، المدرج على قائمة المطلوبين، وتسليمه لشعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن هطاي.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية، الثلاثاء، أن رخصة حمل السلاح التي تم العثور عليها بحوز الإرهابي صادرة عن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة - شعبة المخابرات" التابعة للنظام السوري.

وتتضمن بطاقة الرخصة معلومات حول السلاح المرخص حمله وتنبيها بأن هذه البطاقة شخصية و"سرية" ويمنع استخدامها لغير حاملها، وأنه يتعين على كل من يعثر عليها إعادتها إلى شعبة المخابرات أو أقرب مخفر للشرطة والأمن.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، تمكن جهاز الاستخبارات التركي من جلب "يوسف نازيك"، مخطط تفجير "ريحانلي" إلى تركيا، عبر عملية خاصة من مدينة "اللاذقية" السورية.

وخلال الاستجواب، اعترف نازيك بتخطيطه لهجوم "ريحانلي"، الذي راح ضحيته 53 شخصا عام 2013، بناء على تعليمات من مخابرات النظام السوري.