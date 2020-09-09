وزير الدفاع التركي ونظيرته الألمانية يبحثان ملف شرق المتوسط

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، عدداً من القضايا أبرزها تطورات شرق البحر المتوسط.

وذكرت الدفاع التركية في بيان، الأربعاء، أن مكالمة هاتفية جرت بين الوزير أقار ونظيرته كارينباور.

وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا عدة على رأسها تطورات شرق المتوسط، إلى جانب علاقات الدفاع الثنائية والإقليمية وقضايا أمنية.

وأضاف البيان أن أقار أكد خلال المكالمة، دعم بلاده للحوار من أجل حل المشاكل.

وشدد على وجوب تبني الدول الأخرى تقاربا على أساس تغليب الحكمة، وأن يكون متناسبا مع روح التحالف حيال الموضوع.

وأكد أن تركيا محقة ومصممة ولن تسمح لأي فرض للأمر الواقع، وستواصل الدفاع عن حقوقها المنبثقة من القانون الدولي.

وتشهد منطقة شرق المتوسط، توترا إثر مواصلة اليونان والجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، اتخاذ خطوات أحادية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل، فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.