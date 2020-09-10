رئيس غينيا بيساو يمنح تشاوش أوغلو وسام الدولة

قلد رئيس جمهورية غينيا بيساو، أومارو سيسيوكو أمبالو، الخميس، وسام الدولة لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وأوضح تشاوش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه التقى الرئيس أمبالو، ونقل له تحية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار زيارته الرسمية إلى غينيا بيساو.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه بحث مع رئيس غينيا بيساو التطورات الإقليمية، وعلى رأسها ليبيا ومالي.

فيما أعرب الوزير التركي عن فخره بتقليده وسام الدولة من قبل الرئيس أمبالو.

وذكر أنه التقى خلال الزيارة رئيس وزراء غينيا بيساو، مومو غوميس نابيام، وقدم له دعوة لزيارة تركيا.

وحول اللقاء، قال تشاوش أوغلو في تغريدة أخرى: "استكملنا اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، وسنعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة".

وأضاف: "سنعزز تعاوننا في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة والزراعة والثروة السمكية".