ماكرون يحرض أوروبا ضد تركيا ويدعوها "للحزم" تجاهها

حرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول أوروبا ضد تركيا، داعيًا إياها لأن تصبح "أكثر حزما" تجاه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، في جزيرة كورسيكا الفرنسية، قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الأوروبية الجنوبية.

ودعا الرئيس الفرنسي لاتخاذ "موقف أوروبي موحد ضد تركيا، وتحديد سياسة موحدة بخصوص الطاقة والمواضيع الاستراتيجية".

وادعى أن تركيا "لم تعد شريكا في شرق المتوسط"، مضيفا أن "تركيا الحليف في الناتو، قامت بمضايقات لا يمكن قبولها تجاه سفينة فرنسية، قبالة سواحل ليبيا"، حسب قوله.

وزعم أن تركيا وقعت اتفاقية مع ليبيا بتجاهلها لـ"حقوق اليونان في المتوسط"، مشيرا أن "التحريضات التركية مستمرة، وهذا لا يليق بدولة كبيرة مثلها".

وزاد: "يجب علينا نحن الأوروبيين أن نكون أكثر حزما تجاه حكومة أردوغان، وليس الشعب التركي، فحكومة أردوغان تقوم بأمور غير مقبولة".

وشدد على "ضرورة الالتزام بجملة من الخطوط الحمراء مثل احترام سيادة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والقوانين الدولية، والابتعاد عن اتخاذ خطوات أحادية".