ألطون: أردوغان يستمد قوته من شعبه

قال رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستمد قوته من شعبه وأنه استطاع بفضل ذلك أن يرد الحيل والمكائد على فاعليها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها فخر الدين ألطون، على حسابه الشخصي على "تويتر" تعليقًا على مقطع فيديو نشره الرئيس أردوغان على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يتضمن تصريحات قديمة له كان يحذر فيها من يسعون لنصب المكائد له.

وأضاف ألطون قائلا "الرئيس أردوغان، بعون من الله، ودعم من الشعب سيواصل قيادته لتركيا القوية والكبيرة".

كما أعرب ألطون عن استنكاره للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بخصوص تركيا، مضيفًا: "أي ماكرون علينا إدانته؟! أذلك الذي أعلن من قبل موت الناتو سريريًا أم الذي يسلح الإرهابيين بليبيا أم الذي ألحق أضرارًا بالجناج الجنوبي للحلف؟".