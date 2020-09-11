تركيا: ينبغي لليونان أن لا تكون طبقاً على مائدة دول أخرى

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ضرورة أن تتجنب الجارة اليونان الوقوع في فخ الاستغلال من قبل دول أخرى (لم يسمها) تسعى لتحقيق مصالحها.

وشدد أقار، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة الدراسية في إزمير، أنّ الدول التي تحيك المكائد لتركيا في مسألة شرق المتوسط، سيكون مصيرها الخسران، كما حدث في التاريخ.

وأعرب عن تمنيه ألّا تكون اليونان "طبقا على مائدة دول أخرى تريد استغلالها"، قائلاً: "نحن دائما نذكرهم بهذا، أتمنى أنهم يعون هذا الأمر".

وتابع: "من أجل خفض التصعيد شرقي المتوسط ينبغي لبعض الدول التزام الصمت، لا داعي لأن يقوموا بشي، كل ما عليهم هو الصمت".

وشدد أقار أنّ تركيا، دائما تؤيد حل الخلافات في شرقي المتوسط استنادا إلى القوانين الدولية، ومراعاة حسن الجوار، والحوار بناءً على الاحترام المتبادل.

وقال أقار: "شهد شرقي المتوسط في الأيام الـ 15 الأخيرة 4 مناورات حربية مشتركة (عدة دول)، ومناورة غير مشتركة، إن لم تكن هذه المناورات تهديدا لنا، ما هو التهديد إذاً، نحن ندعو للصداقة ولعلاقات حسن الجوار، لكن يُرد علينا بالمناورات العسكرية وتكديس الأسلحة".

وأكد أنّ هذه الخطوات تزيد التصعيد، والمطلوب هو "الحوار، ومباحثات متبادلة والتركيز على الحل السياسي: مستدركاً بالقول: "إن لم يكن هذا، فإنّ النتائج ستكون ذات إشكال كبير".