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رئيس جمهورية غينيا بيساو يقلد تشاوش أوغلو وسام الدولة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.09.2020 14:01
رئيس جمهورية غينيا بيساو مع وزير الخارجية التركي بعد تقليده الوسام الأناضول رئيس جمهورية غينيا بيساو مع وزير الخارجية التركي بعد تقليده الوسام (الأناضول)

قلد رئيس جمهورية غينيا بيساو، وسام الدولة لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وأوضح تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر، أنه التقى بالرئيس أومارو سيسيوكو أمبالو، ونقل له تحية الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار زيارته الرسمية إلى غينيا بيساو.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه بحث مع رئيس غينيا بيساو التطورات الإقليمية، وعلى رأسها ليبيا ومالي.

فيما أعرب الوزير التركي عن فخره بتقليده وسام الدولة من قبل الرئيس أمبالو.

وذكر أنه التقى خلال الزيارة رئيس وزراء غينيا بيساو، مومو غوميس نابيام، وقدم له دعوة لزيارة تركيا.

وحول اللقاء، قال تشاوش أوغلو في تغريدة أخرى: "استكملنا اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، وسنعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة".

وأضاف: "سنعزز تعاوننا في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة والزراعة والثروة السمكية".

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