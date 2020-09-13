أثينا تعتبر مغادرة سفينة أوروتش ريس شرق المتوسط "خطوة إيجابية"

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد أن مغادرة سفينة التنقيب التركية أوروتش ريس منطقة شرقي المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي "خطوة إيجابية" للعلاقات اليونانية التركية.

وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحافي في تيسالونيكي (شمال) "إنها خطوة أولى أيجابية (...) آمل أن يكون هناك خطوات أخرى".

وكانت الحكومة التركية أفادت في وقت سابق الأحد أن السلطات لم تمدد مهمة السفينة التي أرسلتها أنقرة في العاشر من آب/أغسطس إلى المنطقة وكانت تنتهي المهمة السبت.

وكتبت صحيفة يني شفق التركية أن قرار عدم تمديد المهمة يُعدّ "خطوة لإعطاء فرصة للدبلوماسية" مشيرةً إلى أن ذلك مرتبط بمحاولات بدء محادثات بين اليونان وتركيا.

وقال ميتسوتاكيس إن أثينا "مستعدة دائماً لبدء اتصالات استكشافية مع تركيا".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة من جانب تركيا تصب في الاتجاه الصحيح" نحو "خفض تصعيد الوضع ويمكن أن تساهم في استئناف الحوار" بين البلدين.