تركيا تدعو اليونان إلى عدم الانجرار وراء مساعي ماكرون لتغطية إفلاسه السياسي

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، اليونان إلى عدم الانجرار وراء مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى للتغطية على إفلاسه السياسي.

وأضاف أكار في مقابلة مع الأناضول: "من الواضح أن سياسات السيد ماكرون أفلست، وهو يسعى للعب بعض الأدوار بهدف التغطية على ذلك".

وأكد أنه يتعين على الشعب اليوناني عدم الانجرار وراء المبادرات التي يقودها ماكرون "لإنقاذ نفسه".

وتطرق أكار إلى تصريحات ماكرون التي دعا فيها الدول الأوروبية لأن تكون "أكثر حزما تجاه حكومة أردوغان، وليس الشعب التركي".

واعتبر أكار أن تصريحات ماكرون "هدفها إثارة الفتنة" مؤكدا أن الشعب التركي لا يقيم أي وزن لها.

وقال: "على اليونان التخلي عن التصرفات المستفزة التي من شأنها تصعيد التوتر".

وأشار أكار إلى أن اليونان سلحت 18 جزيرة بشكل مخالف للاتفاقيات وهذا يصعد التوتر ويقوض الحوار.

وتابع: "نحن نؤيد الحوار ونرغب بحل المشاكل في المنطقة عبر الوسائل السلمية والسياسية".

وأردف: "من وجهة نظرنا لن يفيد التوتر والحركات الاستفزازية أيا كان وخصوصا اليونان".

وحول سفينة الريس عروج التركية للتنقيب، قال أكار إنه سيكون للسفينة تحركات مختلفة في المنطقة وفق الخطة المرسومة، مضيفا: "لن نتراجع عن حقوقنا في شرق المتوسط".

وأعرب أكار عن انزعاجه من زيارة رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الأحد، إلى جزيرة ميس التي تبعد عن تركيا 2 كم فقط، بذريعة الاحتفال بالذكرى الـ 77 لسيطرة اليونان على الجزيرة (إيطاليا كانت تحتل عددا من جزر المنطقة وسلمتها لأثينا بعد الحرب العالمية الثانية).

واستنكر أكار هذه الزيارة للجزيرة قائلا: "لقد جاءت إلى هنا وكأنه لم يتبق هنالك جزر للاحتفال غير هذه الجزيرة، بالطبع فهذه الأمور تزعجنا".

وتطرق أكار إلى رفع واشنطن حظر السلاح عن قبرص الرومية مؤكدا أنه هذه الأمر "لا يؤدي للحل والسلام، ولا يتوافق مع روح التحالف".