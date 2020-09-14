تشاوش أوغلو: لا نتوقع عقوبات أوروبية ولا نستبعدها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه لا يتوقع صدور عقوبات ضد بلاده من قمة زعماء الاتحاد الأوروبي 24 سبتمبر/أيلول الحالي، وأن أنقرة لا تستبعد ذلك أيضا.

وأوضح تشاوش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا في الماضي، وأن تلك العقوبات لم تدفع تركيا للتراجع عن مواقفها الصارمة.

وتابع قائلا: "هناك مساعٍ من قِبل فرنسا واليونان وإدارة قبرص الرومية لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار عقوبات ضد تركيا، وحتى الآن لم تحظ بدعم أوروبي".

ولفت إلى وجود دول كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي، لا ترغب في فرض عقوبات على تركيا، مشيرا إلى أن أي قرار يتعلق بفرض العقوبات يشترط أن يكون بالإجماع.

وأشار إلى احتمال صدور عقوبات بحق أشخاص أو شركات أو سفن تركية، مؤكدا أن تلك العقوبات المحتملة لن تثني تركيا عن طريقها.

ولفت أن الاتحاد الأوروبي لن يغامر بعلاقاته مع تركيا، وأن الاتحاد بحاجة إلى تركيا في كثير من القضايا الإستراتيجية.

وأضاف أن تركيا تواصل فعالياتها في شرق المتوسط، لأن اليونان وإدارة قبرص الرومية لم تظهرا حسن نية لحل الأزمة القائمة في تلك المنطقة.

وعن مواقف فرنسا تجاه تركيا، قال تشاوش أوغلو: "باريس تريد زعامة الاتحاد الأوروبي رغم وجود ألمانيا، فرنسا تتهجم على الجميع وتحاول أن تقول إن الزعامة لها".

وأردف قائلا: "فرنسا والامارات ومصر تتخذ مواقف عدائية ضد تركيا بسبب أنشطتنا في شرق المتوسط، لكن كان ردنا حاسما على محور الشر الذي يسعى لتهميش تركيا".

وردا على قلق وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو من فعاليات تركيا في شرق المتوسط، أفاد تشاوش أوغلو: "عندما تكون فعاليات تركيا مخالفة للقوانين الدولية، حينها يجب أن يقلقوا".

وذكر تشاوش أوغلو أن الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية (رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية)، هي التي تبعث القلق وتخالف القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تؤيد حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية وتعمل على بناء علاقات جيدة مع كافة الأطراف، شرط احترام الجميع لحقوق تركيا المشروعة.