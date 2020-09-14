المتحدث باسم الرئاسة التركية يؤكد مجدداً أن تركيا لن تسمح لأحد بسلب حقوقها

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بلاده لا تطمع في أراضي أي دولة، وأنها في الوقت نفسه، لن تسمح لأحد بسلب حقوقها.

وأشار إبراهيم قالن، في تغريدة نشرها الاثنين، إلى إمكانية حل الخلافات القائمة في شرق المتوسط بالطرق السلمية، مبينا أن المبادرات العقلانية والشاملة والمستندة على أساس الحق، ستساهم إيجابا في الحل.

ودعا اليونان ودول الاتحاد الأوروبي إلى عدم التفريط بالسبل الدبلوماسية لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط، والإقدام على خطوات تخدم المساعي الرامية لإيجاد مخرج للأزمة.

وتابع قائلا: "في ظل القيادة الرشيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل تركيا الدفاع عن حقوقها في الميدان وعلى طاولة المفاوضات، وعلى اليونان والاتحاد الأوروبي عدم التفريط بالسبل الدبلوماسية لحل الخلافات".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب