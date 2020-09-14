مؤسسة "معارف" التركية تتسلم إدارة مدارس مرتبطة بمنظمة غولن الارهابية في غينيا بيساو

أعلنت غينيا بيساو تسليم المدارس المرتبطة بمنظمة غولن الإرهابية المسؤولة عن الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، إلى مؤسسة "معارف" التركية.

وتم الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو الذي يقوم بجولة في غرب إفريقيا، ونظيرته في غينيا بيساو "سوزي كارلا باربوسا" الخميس، بعد أن وقع البلدان مجموعة من الاتفاقيات في العاصمة بيساو.

وفي هذه المناسبة قال الوزير التركي: "أشكر غينيا بيساو على مساهمتها في حرب تركيا ضد منظمة غولن الإرهابية. نحن نرحب بإغلاق المدارس المرتبطة بمنظمة غولن الإرهابية في البلاد. وستفتتح مؤسسة معارف التركية مدارس جديدة في غينيا بيساو حيث تدير هذه المؤسسة 333 مدرسة في 43 دولة". موضحاً أن 23 مدرسة من هذه المدارس قد افتتحت بالفعل في إفريقيا.

وعقب الاجتماع والمؤتمر الصحفي مع "باربوسا"، التقى تشاوش أوغلو برئيس غينيا بيساو "أومارو سيسوكو إمبالو". وقال جاويش أوغلو على تويتر إنهما ناقشا القضايا الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في مالي وليبيا. وأنه حصل على وسام وطني رفيع من رئيس غينيا بيساو، مضيفاً "سأحمل بكل فخر الوسام الوطني الذي منحني إياه".

وجاء في تصريحات الوزير تشاوش أوغلو في المؤتمر الصحفي أنه خلال زيارته الرسمية لغينيا بيساو اطّلع على إمكانات البلاد الاقتصادية، مضيفاً: "سنواصل تشجيع رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار هنا".

كما قال تشاوش أوغلو إن تركيا ستدعم إنشاء أكاديمية دبلوماسية في غينيا بيساو، وأن أكاديمية وزارة الخارجية التركية ستقدم برامج تدريبية عبر الإنترنت للدبلوماسيين المحليين.

وصرح وزير الخارجية التركي أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الهامة بين تركيا وغينيا بيساو، بالإضافة إلى الاتفاقية المتعلقة بمؤسسة معارف.

وقال إن "هذه الاتفاقيات لن تقوي الأساس القانوني وعلاقات التعاون الثنائي فحسب، بل ستساعدنا أيضاً على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن تركيا أبدت تضامناً مع غينيا بيساو خلال الحرب ضد كوفيد -19 وأنها قامت مرة أخرى خلال هذه الزيارة بإرسال أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الطبية.

يذكر أن مؤسسة معارف التي تأسست في 17 يونيو 2016، بدأت نشاطها رسمياً بعد أشهر قليلة من محاولة الانقلاب الوحشية التي نفذتها منظمة غولن الإرهابية. ومن إحدى مهام هذه المؤسسة، الاستحواذ على المدارس التي كانت تديرها منظمة غولن الإرهابية سابقاً، والمعروفة بامتلاكها شبكة دولية من المؤسسات.