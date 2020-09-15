أردوغان يهنئ علييف بالذكرى الـ102لتحرير باكو

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وشعبه بالذكرى الـ102 لتحرير باكو من الاحتلال الأرميني والبلشفي.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع علييف، هنأه خلاله بذكرى تحرير العاصمة الأذربيجانية.

وذكر الرئيس التركي أن جيش القوقاز الإسلامي بقيادة نوري باشا، الذي أرسلته الدولة العثمانية قبل 102 عام، انضم إلى الجيش الوطني الأذربيجاني، وحققا انتصارا تاريخيا.

وأكد أن وحدة تركيا وأذربيجان وتضامنهما في مواجهة التهديدات والاعتداءات ضد وجودهم ومصالحهم، باتت مثالا ورسالة للعالم أجمع.

وأضاف أن البلدين تحت شعار "دولتين، وشعب واحد" يواصلان تعميق وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات كما كان سابقا، مؤكدا أن تركيا ستدعم بقوة أذربيجان في كل وقت.

يذكر أن نوري باشا، قاد جيش القوقاز الإسلامي الذي شكله أخوه وزير حربية الدولة العثمانية أنور باشا، من أجل تحرير بلاد القوقاز من الاحتلال البلشفي، بناء على طلب تقدم به مسلمو أذربيجان وداغستان.

وقدم هؤلاء المسلمون دعما كبيرا للجيش إبان دخوله جنوب القوقاز، وبادروا بشكل واسع النطاق للانضمام من أجل القتال في صفوفه ضد القوات البلشفية والعصابات الأرمنية.

واستطاع جيش القوقاز الإسلامي فرض سيطرته عام 1918 على مدن ومناطق استراتيجية مهمة، مثل "كنجة" و"كويجاي" و"ساليان" و"آقصو" و"كوردمير" و"شماخي"، بعد أن فرض سيطرته على العاصمة باكو، عقب قتال عنيف مع قوات الاحتلال البلشفي والعصابات الأرمنية.