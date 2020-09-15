إدانة دولية لجريمة استهداف طاقم الهلال الأحمر التركي في شمال سوريا

شددت بعثات دبلوماسية أجنبية في تركيا على إدانة الاعتداء المسلح الذي استهدف طاقم الهلال الأحمر التركي في شمال سوريا.

وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة عبر حسابها على تويتر: "البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا تدين الاعتداء على الهلال الأحمر التركي في مدينة الباب السورية".

وأعربت السفارة عن تعازيها العميقة لأسر ضحايا الهجوم، وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى، وأكدت أن موظفي الإغاثة ليسوا أهدافًا.

من جانبها، نقلت بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا عبر بيان، تعازي رئيسها ماير- لاندروت، الحارة حيال استشهاد موظف في الهلال الأحمر التركي في الباب السورية.

وأكدت أن تلك الهجمات غير المقبولة التي تستهدف موظفي الإغاثة، تهدد إيصال المساعدات المطلوبة للمحتاجين.

بدورها، كتبت السفارة البريطانية عبر حسابها على تويتر: "ندين الاعتداء على سيارة الهلال الأحمر التركي".

وأكدت أن الاستهداف المتعمد لموظفي الإغاثة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وأعربت عن تعازيها لأسرة وأقارب الموظف، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي استشهاد أحد موظفيها وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمالي سوريا.

وأضافت أن المجهولين كانوا يستقلون سيارتين بدون لوحات تسجيل، ويرتدون أقنعة وملابس مموهة، وأنهم فتحوا النار على سيارة الهلال الأحمر رغم وجود كتابات وشعار المنظمة على السيارة.