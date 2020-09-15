تركيا تعلن عن إخطار "نافتكس" جديد رداً على تسليح اليونان لجزيرة منزوعة السلاح

أعلنت تركيا عن إخطار "نافتكس" جديد من محطتها في ولاية إزمير غربي تركيا،

وجاء في الإعلان أن اليونان قد نشرت قوات مسلحة في جزيرة خيوس اليونانية في انتهاك واضح لمعاهدة لوزان لعام 1923.

وصدر الإعلان عن مكتب القوات البحرية التركية للملاحة والهيدروغرافيا وعلم المحيطات (OHNO) من مقره في إزمير.

وتقع جزيرة خيوس مباشرة إلى الغرب من الولاية.

ونافتكس، هو اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، فضلا عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابير ضد الخطوات الأحادية، وتشدد على أن اقتطاع الجزر اليونانية الموجودة في المنطقة وأولها جزيرة ميس للجرف القاري التركي يتعارض مع مبدأ الإنصاف الذي يمثل المبدأ الأساسي للقانون الدولي.