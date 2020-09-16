تحديد موعد إطلاق قمر الاتصالات "تورك سات 5 إيه"

تعتزم تركيا إطلاق قمر الاتصالات "تورك سات 5 إيه"، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق ما أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إسماعيل أوغلو، على هامش زيارة أجراها إلى مقر مسابقة للأقمار الصناعية النموذجية، وسط تركيا.

وأشار إلى أن تركيا ستتسلم القمر الصناعي " تورك سات 5 إيه" في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من الشركة المصنعة، وتعتزم إطلاقه يوم 30 نوفمبر.

وأوضح إسماعيل أوغلو، أن أعمال تطوير "تورك سات 5 بي" متواصلة، لافتا إلى وجود مفاجآت حول القمر الصناعي سيتم الكشف عنها لاحقا.

ومن المقرر أن يقدم القمر الصناعي خدمات تلفزيونية، ويحسّن أداء شبكات البيانات عريضة النطاق.