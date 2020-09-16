تشاوش أوغلو يلتقي رئيس الاتحاد العالمي لأتراك الأهيسكا

التقي وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع ضياء الدين كاسانوف، رئيس الاتحاد العالمي لأتراك أهيسكا.

وذكر تشاوش أوغلو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، أن بلاده ستقف إلى جانب أتراك أهيسكا دائماً وفي كل مكان.

وأتراك الأهيسكا، كانوا يقيمون في منطقة تحمل اسمهم جنوب غربي جورجيا، ويبلغ تعدادهم أكثر من نصف مليون، إلا أن الحكومة السوفيتية نفتهم، في 14 أكتوبر/تشرين الثاني 1944، إلى قرغيزيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأوكرانيا وسيبيريا.

واستقر عدد كبير من أتراك الأهيسكا، في منطقة وادي فرغانة بأوزباكستان، إلا أن حوالي 100 ألف منهم اضطروا إلى ترك المنطقة، بعد اضطرابات بينهم وبين الأوزبك عام 1989، وهاجروا إلى أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وأوكرانيا.

ويقدر عدد أتراك الأهيسكا، الذي يعيشون خارج موطنهم الأصلي بـ 500 ألف شخص، يعيش منهم 20 ألفا في الولايات المتحدة الأمريكية.