وفد عسكري روسي يزور أنقرة لبحث آخر تطورات الأوضاع في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية إن وفدا عسكريا ا سيلتقي مع نظيره الروسي لعقد اجتماع في وقت لاحق اليوم، وبحث تطورات الأوضاع في إدلب السورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع سيجري في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأضاف البيان، أن الوفدين التركي والروسي سيتناولان آخر المستجدات في إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا، وروسيا وإيران (داعمتان للنظام السوري)، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وأعلن الرئيسان رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.