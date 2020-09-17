أردوغان: اعتزام السراج الاستقالة أمر مؤسف

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفه حيال إعلان رئيس الوزراء الليبي فائز السراج اعتزامه الاستقالة من منصبه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة، تعليقا على إعلان السراج نيته تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف أردوغان أنه التقى السراج الأسبوع الماضي في اسطنبول.

وتابع : " بالطبع إن حدوث هكذا تطور وتلقي مثل هذ النبأ بعد ذلك (اللقاء) كان أمرا مؤسفا بالنسبة لنا".

ولفت الرئيس أردوغان إلى وقوع تطورات سلبية للغاية في طرابلس في فترة من الفترات، في إشارة إلى محاولات الانقلابي خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة.

ونوه أن تركيا تدخلت في ليبيا وساندت الحكومة الشرعية في مواجهة عدوان حفتر.

ولف أردوغان إلى أن الانقلابي خليفة حفتر في تراجع مستمر يوما بعد يوم، وأضاف: "سيهزم الانقلابي حفتر عاجلا أو آجلا".

وأوضح أن تركيا نقلت بعض الرسائل إلى السراج عقب اعلانه نيته الاستقالة.

ولفت إلى أن لقاءات بين وفود تركيا وحكومة الوفاق الوطني قد تجري خلال الاسبوع الحالي.

وأعرب عن أمله في استيضاح الأمور خلال تلك اللقاءات.