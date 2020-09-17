أردوغان: ماكرون متخبط وسنفعل الأفضل لمصلحتنا في شرق المتوسط

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"المتخبطة"، مبينا أن أنقرة ستفعل الأفضل من أجل مصلحتها في شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية.

وقال أردوغان: "لو فرضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون) وتتبنى سياسات عقلانية؟".

وأضاف: "بدعم من شعبنا سنواصل القيام بكل ما نراه الأفضل والأصح من أجل مصلحة بلادنا".

وأردف قائلا: "لو تلقينا أجوبة واقعية وصادقة لكافة أسئلتنا حول شرق المتوسط، لأصبح من الواجب علينا إعادة النظر في سياستنا".

وأكد تصميم بلاده على مواصله الكفاح من أجل أصدقائها، مثلما تفعل من أجل مواطنيها، مشيرا أن هذا هو نموذج تركيا في الكفاح.

وتابع قائلا: "مستمرون في العمل على تنمية أمتنا التركية بكافة المجالات حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا اقتصاديا وديمقراطيا".