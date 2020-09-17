أردوغان يبدي استعداده للقاء رئيس الوزراء اليوناني

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا ليست لديها مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وفي تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة، قال أردوغان "ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟".

وأشار الرئيس التركي إلى أن سحب سفينة التنقيب "أوروج ريس" (Oruç reis) إلى ميناء أنطاليا، "خطوة لها مغزاها".

وأكد أن سفينة "أوروج ريس" ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وحول العلاقات التركية مع القاهرة، قال أردوغان "إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".