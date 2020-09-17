أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موضوعي حول شرق المتوسط

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، دعوته إلى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موضوعي ومتزن في جميع القضايا الإقليمية وعلى رأسها شرق المتوسط، دون الانجرار وراء التحريضات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان وميشيل بحثا العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها شرق المتوسط.

وأكد أن تركيا منفتحة على الحوار الصادق القائم على العدل والإنصاف وحماية حقوق جميع الأطراف.

وشدد أن تركيا مصممة على مواصلة حماية حقوقها في كل مكان وزمان ضد الخطوات الأحادية التي تتجاهل حقوقها ومصالحها.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.