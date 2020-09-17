سفير تركي: الخلافات بين أنقرة وباريس لم تصل لمرحلة اللا عودة

اكد إسماعيل حقي موسى، السفير التركي لدى باريس أن الخلافات بين الأخيرة وأنقرة لم تصل إلى نقطة اللاعودة، مؤكداً على أهمية الحوار بين البلدين.

وقال السفير موسى، في تصريحات الخميس لتلفزيون فرانس 24: "بالتأكيد هناك خلافات كبيرة للغاية بين أنقرة وباريس، لكن الحديث عن أن هذه الخلافات وصلت لنقطة اللا عودة، أمر فيه مبالغة".

وشدد الدبلوماسي التركي على أنه "مهما كانت الظروف فالشعبان التركي والفرنسي صديقان".

وأوضح أن "الحوار بين تركيا وفرنسا لا زال ممكنًا، والادّعاء بعكس ذلك يعني عدم معرفة تاريخ العلاقات بين البلدين".

وزاد السفير قائلا "الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر بين الأصدقاء والحلفاء أمر طبيعي، وعلينا أن نقر بأنه كانت هناك أيام جميلة لنا في الماضي"، مضيفًا "ومع هذا فإن المرحلة التي نمر بها اليوم عارضة".

في سياق ذي صلة نفى الدبلوماسي التركي مزاعم تحدثت عن تحرش الأسطول التركي بسفينة فرنسية تقوم بمهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرًا إلى أن تحركات السفن تسجل ثانية ثانية، ويتم حفظ تلك السجلات بشكل إلكتروني.

وبخصوص الأزمة الراهنة بمنطقة شرق المتوسط قال السفير التركي إن "فرنسا لأسباب خاصة بها أرادت أن تقف بجانب اليونان، لكن كان من الأجدر بها أن تقف على الحياد بين أطراف واضح بشكل جلي أنهم غير متفاهمين بالمنطقة، لكن غير ذلك يتسبب في زيادة حدة التوتر بالمنطقة".