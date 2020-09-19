تركيا تستنكر سياسات الترهيب المتزايدة بحق تتار القرم

اعتبرت الخارجية التركية الحكم على 7 من تتار القرم بالسجن من قبل محكمة عسكرية روسية أمرا مؤسفا.

ولفتت الخارجية في بيان، السبت، أن قرارات السجن الأخيرة تشكل مثالاً على سياسات الترهيب المتزايدة بحق تتار القرم.

وقالت : "من المؤسف اضطهاد الأتراك التتار السكان الأصليين لشبه جزيرة القرم، بمثل هذه الأساليب".

وأضافت: "لا تعترف تركيا بالضم غير المشروع لشبه جزيرة القرم، وتواصل الوقوف بجانب أبناء جلدتها أتراك التتار الذين يدافعون عن حقوقهم ومصالحهم بالوسائل السلمية، ويحاولون إسماع أصواتهم من خلال الأساليب الديمقراطية".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول 2020، حكمت محكمة عسكرية روسية بالسجن لمدد تراوح ما بين 13 و19 عاماً على سبعة من أتراك تتار القرم بمدينة "روستوف نا دون" جنوبي البلاد.

وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في شبه الجزيرة، بتاريخ 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

ومنذ قرار الضم، يتعرض المواطنون الأوكرانيون من سكان القرم، وعلى رأسهم تتار القرم، للقمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

ولم تعترف تركيا والعالم بضم روسيا أحادي الجانب للقرم.