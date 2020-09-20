أقار: الإساءة إلى الرئيس التركي لطخة عار في تاريخ صحافة اليونان

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن استخدام صحيفة يونانية عنوانا مسيئا إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، سيظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية.

جاء ذلك في تصريحات للوزير أقار، في بيان صادر عن وزارة الدفاع، الأحد.

وأعرب أقار عن إدانته الشديدة لتلك "العبارة المنحطة جدا الواردة في صحيفة يونانية، والتي لا علاقة لها بالعمل الصحفي".

وأكد أنه لا يمكن أن يقبل تلك العبارة أي امرئ يتحلى بالحكمة بمافي ذلك العقلاء من الشعب اليوناني.

ولفت أقار إلى أن "تلك العبارة المخزية ستظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية".

وقال إن تركيا تنتظر من السلطات اليونانية اتخاذ الاجراءات القضائية والإدارية فورا بحق هؤلاء الأشخاص عديمي الأخلاق الساعين لتخريب العلاقات بين البلدين، والمدانين أساسا من قبل الضمير الانساني.

والجمعة، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير اليوناني لدى أنقرة، وأعربت له عن استيائها جراء ما نشرته الصحيفة.

كما أبلغ السفير التركي لدى أثينا براق أوزغيرغين، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بانزعاج أنقرة إزاء الواقعة.