منذ أكثر من عام.. أمهات "دياربكر" يواصلن اعتصامهن لإنقاذ أبنائهن من الإرهابيين

تواصل أمهات في ولاية دياربكر التركية، لليوم الـ 384 على التوالي، الاعتصام أمام مقر حزب "الشعوب الديمقراطي"، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين من قبل منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ومنذ 3 سبتمبر/ أيلول 2019، تواصل الأمهات اعتصامهن أمام مقر الحزب بالولاية (جنوب شرق)، حيث يحملنه مسؤولية اختطاف أبنائهن، والزج بهم في صفوف "بي كا كا".

الأم توركان موتلو، القادمة من ولاية بورصة (شمال غرب)، للمشاركة في الاعتصام، قالت إنها تعبت نفسيا وجسديا إلا أنها ستواصل الاعتصام حتى استرجاع ابنتها جيلان من أيدي الإرهابيين.

وأضافت: "يسعدني استرجاع كل ابن أو بنت من أيدي الإرهابيين، بإذن الله سأستلم ابنتي، سأواصل الاعتصام ولا أستطيع البقاء في بيتي".

بدوره، قال الأب شوكت بينغول، إنه يواصل الاعتصام من أجل استرداد ابنه تونجاي من صفوف المنظمة الإرهابية التي اختطفته قبل 6 أعوام.

وأضاف: "أنتظر منذ 3 أشهر، اتناوب مع وزوجتي على المشاركة في الاعتصام"، مناشدا ابنه الهرب وتسليم نفسه للقوات التركية.

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه للأمهات المعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع التركي.

وحظي الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا الأمهات المعتصمات.