تركيا تساهم في دعم شفافية ومصداقية الانتخابات البرلمانية في قرغيزيا

قدمت تركيا دعمًا ماديًا إلى جمهورية قرغيزيا لشراء مستلزمات ذات علاقة بزيادة شفافية ومصداقية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية القرغيزية في بيان، الاثنين، أن السفير التركي في العاصمة بشكيك، جنكيز كامل فرات، قدم شيكًا بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لرئيس لجنة الانتخابات نورجان شايلدابيكوفا خلال لقائهما.

وأشارت إلى أن المبلغ المقدم سينفق من أجل شراء المزيد من أجهزة تحديد هوية الناخبين بهدف زيادة شفافية ومصداقية الانتخابات.

وأعرب شايلدابيكوفا عن شكره لتركيا لعزمها إرسال مراقبين للإشراف على الانتخابات رغم انتشار وباء فيروس كورونا.

وبنفس السياق، وفي إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الانتخابات في قرغيزيا، قدمت كل من حكومات ألمانيا وسويسرا واليابان دعمًا ماديًا لزيادة عدد أجهزة التعرف على هوية الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقرغيزيا، 1920 مرشحًا من 16 حزبًا، لكسب أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان البالغة 120.