أردوغان يأسف لفشل دعوة غوتيريش لوقف إطلاق نار شامل في العالم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في خطاب له في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نأسف لأن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار العالمي، والتي ندعمها أيضًا، قد فشلت في تحقيق أي نتائج".

وأضاف "الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، يجب أن تطبق بسرعة" ، مؤكداً مرة أخرى شعاره أن "العالم أكبر من خمسة" ، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.

وقال: "لقد استغرق الأمر أسابيع قبل أن يدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيروس كورونا في جدول أعماله؛ لقد تركت دول بمفردها في مواجهة الوباء، وهو ما يثبت مرة أخرى أن العالم أكبر من خمسة".

كما أكد أردوغان أهمية بذل جهد عالمي لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا الجديد.

وقال: "يجب أن يكون أي لقاح جديد للفيروس متاحًا للاستخدام من قبل البشرية جمعاء، وليس في منافسة".