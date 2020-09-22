أردوغان لماكرون: تركيا تؤيد الحوار لحل المشاكل الراهنة

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول شرق المتوسط وأوروبا

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي ماكرون بناء على طلب من الأخير.

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا القضايا الثنائية وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية وعلى رأسها شرقي المتوسط.

وأكد أردوغان لماكرون أن "تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح بهضم حقوقها، وتؤيد الحوار لحل المشاكل الراهنة".

وشدد أردوغان على أن "سبب التوتر شرق المتوسط هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة".