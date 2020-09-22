تشليك: أنقرة لا تسعى للصراع شرقي المتوسط

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، إن أنقرة لا تسعى للصراع شرق البحر المتوسط وترغب في التفاوض والحلول الدبلوماسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشليك، الثلاثاء، عقب اجتماع للعدالة والتنمية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

وأضاف تشليك أن ما تنتظره تركيا من الولايات المتحدة فيما يخص المستجدات شرقي المتوسط، هو العودة إلى موقف المحايد، مردفا: "نعتقد أن اتخاذها خطوات تضر بالموقف المذكور لن يفيد السلام في المنطقة".

وفيما يخص الاجتماعات الفنية المنعقدة بين أنقرة وأثينا، في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أكد تشليك رفض أنقرة المباحثات المصحوبة بالمطالب القصوى، وسط دعوة الطرف الآخر للتخلّي عن حقوقها ومصالحها.

وأردف: "تركيا لا تسعى للصراع شرق المتوسط وترغب في التفاوض والحلول الدبلوماسية بدون شروط مسبقة".

وحول الموقف الفرنسي إزاء مستجدات شرقي المتوسط، قال تشليك إن مقاربة باريس في هذا الخصوص لا تسهم في تحقيق السلام الإقليمي، بل تتناقض مع رؤية الاتحاد الأوروبي.

وأردف: "فرنسا تتصرف وفق مصالح خاصة جدا".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.

وفي سياق آخر، أدان متحدث العدالة والتنمية بشدة لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، مع قيادي في تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، معتبراً ذلك "مبادرة لدعم الإرهاب".