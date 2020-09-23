أردوغان ودير لاين يبحثان العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطورات شرق المتوسط

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطورات شرقي المتوسط.

جاء ذلك في لقاء بين الرئيس أردوغان ودير لاين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استمر 40 دقيقة، بحسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار أردوغان في حديثه مع المسؤولة الأوروبية إلى أن تجاهل اليونان وقبرص الرومية، لحقوق تركيا والقبارصة الأتراك من خلال "ادعاءات متطرفة" هو أساس القضية في شرق المتوسط.

وأضاف أن تركيا تقف إلى جانب الحوار لحل المشكلة منذ البداية، مشيرا إلى استعداد تركيا للبدء بمحادثات استكشافية بين أنقرة وأثينا.

وأعرب عن أمنيته بألا تضيع اليونان الفرصة الدبلوماسية مرة أخرى كما فعلت في السابق.

ولفت أردوغان أن اتخاذ خطوات حيال تجديد مذكرة تفاهم 18 مارس بين تركيا والاتحاد الأوروبي (بشأن الهجرة)، وتحديث الاتحاد الجمركي، وحرية الحصول على التأشيرات، ستشكل في مجملها أرضية صلبة لتعزيز العلاقات.

وجدد دعوته للاتحاد الأوروبي إلى تقاسم عادل لمسؤولية المهاجرين، داعيا إلى معالجة انتهاكات اليونان والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل بخصوص إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا.