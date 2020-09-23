قبرص التركية ترحب باستئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا

رحبت جمهورية شمال قبرص التركية بإعلان تركيا واليونان استعدادهما البدء المباحثات الاستكشافية بينهما حول خفض التوتر في شرق المتوسط.

ففي بيان صادر عن مصطفى أقينجي رئيس جمهورية شمال قبرص التركية ورئيس وزرائه، أرسين تتار، الثلاثاء، قال أقينجي "قرار تركيا واليونان بدء المحادثات الاستكشافية إيجابي للغاية، ونرحب به، لا سيما في ظل التوتر الذي يشهده شرق المتوسط منذ فترة طويلة".

وتابع قائلا "وأتمنى أن يسفر هذا التطور عن نتائج تصب في مصلحة الشعبين، وسلام المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "يؤمن منذ فترة بضرورة حل المشاكل عبر الحوار والنقاش".

وأضاف أقينجي قائلا "كما أتمنى أن تتواصل هذه العملية بشكل صحي، وبشكل ينعكس على السلام والاستقرار".

كما أشار إلى أن الدعوة لعقد مؤتمر دولي بخصوص الطاقة في شرق المتوسط خطوة إيجابية، مشددًا على استعداد القبارصة الأتراك على حضور مثل هذه الفعاليات.

بدوره أصدر رئيس الوزراء، أرسين تتار، بيانًا رحب فيه هو الآخر بانعقاد المحاثات الاستكشافية، مضيفًا "كما أن دعوة الرئيس أردوغان الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر إقليمي بحضور كافة الأطراف بما في ذلك القبارصة الأتراك، دعوة إيجابية للغاية".

وأردف قائلا "ونحن نرى أنه في مثل هذه الاجتماعات تتجلى الحقائق، وإذا ما تم تناول الموضوعات مع التأكيد على أهمية إدراك التعاون، فإن هذا سيسفر عن نقطة تحول تاريخية".

واستطرد تتار قائلا "وإعلان الرئيس أردوغان أنهم مستعدون للمحادثات الاستكشافية مع اليونان، أمر في محله، ودعوة للسلام، ولا بد من تقييم هذه الفرصة أفضل تقييم".

والثلاثاء انعقدت القمة الثلاثية، التي جمعت الرئيس أردوغان مع رئيس المجلس شارل ميشيل، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ولفت تصريح صحفي للمتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، باريند ليتس، إلى أن المباحثات الثلاثية تناولت مختلف أوجه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "تناول ميشيل وأردوغان وميركل موضوع استئناف المحادثات الاستكشافية المباشرة بين تركيا واليونان".

وأردف: "ستتواصل التحضيرات بهذا الخصوص على مستوى المستشارين".

والثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن المحادثات الاستكشافية مع تركيا، ستنطلق مجددا قريبا.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق بين اليونان وتركيا لعقد الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية في إسطنبول قريبا".

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، وانعقدت آخر جولة منها ورقمها 60، في 1 مارس/ آذار 2016 بالعاصمة اليونانية أثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا.