أردوغان يوجه بعلاج طفلتين سوريتين مصابتين بالصمم الخلقي

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليماته بعلاج الطفلتين السوريتين فاطمة عفش (10 أعوام) وشقيقتها سارة (3 أعوام) اللتين تعانيان الصمم الخلقي.

وقبل 3 أيام، وبمبادرة من المواطنين التركيين مصطفى دميرتاش وجانر غوتشمز، تم تركيب جهاز سمع للطفلة فاطمة المقيمة مع عائلتها في ولاية قوجة إيلي غربي تركيا منذ 8 سنوات.

وأصدر الرئيس أردوغان توجيهاته الأربعاء، لرئيس جامعة قوجة إيلي البروفيسور سعد الدين هولاغو، بمواصلة علاج الطفلتين.

وأوضح البروفيسور هولاغو في حديث صحفي الخميس، أنهم دعوا الأسرة إلى المستشفى الجامعي بناء على تعليمات الرئيس أردوغان، مشيرا أن سارة أيضا تعاني ضعف سمع خلقيا.

وأضاف أن فاطمة تم تركيب جهاز سمع لها ويمكنها سماع الأصوات، إلا أنها ستواجه صعوبة في التكلم لأن عمرها متقدم.

وأشار أنهم سيساعدون فاطمة في التكلم عبر إعطائها تدريبات خاصة صوتية، وتدريبات على الكلام، في حين أنهم سيجرون عملية بإدخال جهاز سمع داخل أذن سارة بعد شهرين.

بدورها، أعربت هالة عفش عمة الطفلتين، عن شكرها لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان على مساعدته في علاج بنتي أخيها.