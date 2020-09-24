الداخلية التركية تعلن إحباط 152 عملية إرهابية لداعش خلال 2020

أعلن وزير الداخلية أن تركيا أحبطت 152 عملية إرهابية لتنظيم "داعش" داخل البلاد، مشددًا على عزم بلاده مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية بكل حزم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير سليمان صويلو، في مقابلة أجرتها معه، مساء الأربعاء، إحدى قنوات التلفزة المحلية.

وفي تصريحاته تطرق الوزير إلى الحديث عما أثير مؤخرًا بوجود جماعات سلفية مسلحة داخل البلاد، وهي المعلومة التي أثارها رجل الدين التركي الشهير أحمد محمود أونلو الشهير باسم "جبه لي أحمد خوجه".

وقال الوزير في هذا الصدد "لقد أخذنا هذه المعلومات على محمل الجد، وقمنا بتحليلها لاستخراج أي شيء منها، وقمنا باتخاذ اللازم"، مضيفًا "وهذا بالضبط ما نقوم به على مدار السنوات الخمس الماضية حتى أننا تمكنا من توقيف 5 آلاف شخص من الأصوليين".

ولفت الوزير إلى أن "قوات الأمن شنت خلال الأيام الماضية، حملات ضد العديد من الجمعيات والجماعات التي ثبت اعتناقها فكر داعش، وكما قلت هذا أمر نقوم به منذ فترة وليس وليد هذه الأيام".

وتابع قائلا "وفي إطار جهودنا لمواجهة هذه الأفكار تمكنا خلال العام 2020 من إحباط 152 عملية إرهابية لتنظيم داعش في البلاد".

كما سلط الوزير التركي الضوء على الجهود التي تبذلها تركيا لمواجهة تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، ومنها تطهير كافة مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش والشرطة من عناصره.