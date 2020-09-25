تركيا.. أمر قضائي باعتقال متهمين بالمشاركة في أعمال 2014 الإرهابية

أعلنت السلطات التركية انطلاق عملية أمنية واسعة صباح الجمعة لاعتقال مشتبه بهم بالمشاركة في عمليات إرهابية نُفذت في عدة ولايات في الفترة ما بين 6 و8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، عُرفت بـ"أحداث عين العرب/كوباني".

فقد أصدر المدعي العام في أنقرة أمراً باعتقال 82 شخصاً في إطار تحقيقات ملاحقة المشاركين في الأعمال الإرهابية التي شهدتها عدة ولايات تركية في الفترة ما بين 6 و8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، عُرفت لاحقاً باسم "أحداث عين العرب/كوباني".

وبدأت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عملية أمنية واسعة لاعتقال المشتبه بهم وذلك في 7 ولايات تركية من ضمنها العاصمة أنقرة.

وشهد أكتوبر/تشرين الأول 2014 أعمال عنف وعمليات قتل وتخريب ممتلكات عامة نفذتها عناصر إرهابية في عدد من الولايات التركية، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأتراك.

وشملت الاعتقالات عناصر متهمة بالارتباط بتنظيم بي كا كا الإرهابي وأعضاء من مجلس قيادة حزب الشعوب الديمقراطي في ذلك الوقت متهمين بالتحريض على المشاركة، والمشاركة المباشرة، في أعمال العنف وأعمال إرهابية خلفت ما لا يقل عن 37 قتيلاً ومئات الجرحى من المدنيين وعناصر الأمن التركي.

وبدأت الأحداث عندما حاصر تنظيم داعش الإرهابي منطقة عين العرب في سوريا حيث تحركت عناصر مرتبطة بتنظيم بي كا كا الإرهابي ونفذت أعمال عنف وتخريب تخللها عمليات قتل في عدد من الولايات التركية.