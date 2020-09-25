تشاوش أوغلو ينتقد رئيسة مجلس النواب الأمريكي ويصفها بـالجهل التام

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ضد بلاده، واصفا أياها بأنها تتمتع بـ"جهل التام"، ووصولها إلى رئاسة المجلس مثار قلق.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة على "تويتر" الجمعة، في معرض رده على عبارات بيلوسي المعادية لتركيا، "وصول نانسي بيلوسي المعروفة بجهلها التام إلى منصب رئاسة مجلس النواب الأمريكي يدعو للقلق بالنسبة لديمقراطية بلادها".

وأضاف تشاوش أوغلو: "ستتعلمون احترام إرادة الشعب التركي".

والخميس أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي على سؤال "هل تتعهدون بحدوث انتقال سلمي للسلطة عقب الانتخابات الأمريكية؟" قائلاً :"سنرى ماذا سيحدث".

وردا على تصريح ترامب، قالت بيلوسي: "نحن نعلم أن ترامب معجب بمن، فهو معجب ببوتين وكيم جونغ أون وأردوغان، إلا إنني أذكر السيد الرئيس أنك لست في كوريا الشمالية، ولا في روسيا، أو تركيا أو السعودية، نحن في الولايات المتحدة التي تدار بالديمقراطية".