رئيس الأركان القطري يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، الأحد، مع سفير تركيا لدى الدوحة مصطفى كوكصو، تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفق وكالة الأناضول، رافق السفير في زيارة الغانم، قائد القوة المشتركة القطرية التركية بالدوحة اللواء بيبرس أيجون٬ والملحق العسكري بالسفارة التركية العميد بوراك شتين.‎

وتناول اللقاء "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد السفير التركي، خلال اللقاء، على "عمق وأخوية العلاقات بين تركيا وقطر".

وتعززت العلاقات بين تركيا وقطر على المستوى العسكري، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وافتتح المقر الجديد لقيادة القوات المشتركة التركية-القطرية في ديسمبر/ كانون أول 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين وأطلق عليها "قاعدة خالد بن الوليد."

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الصعد، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.