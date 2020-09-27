رئيس البرلمان التركي: أرمينيا دولة إرهابية تهدد أمن المنطقة

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأحد، إن أرمينيا دولة إرهابية تهدد أمن أذربيجان والمنطقة بأكملها، عقب هجوم أرميني على مواقع بأذربيجان.

وأضاف شنطوب في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان بكل قوتها".

وتابع: "أظهرت الهجمات الأرمينية الأخيرة ضد المدنيين، أن أرمينيا دولة إرهابية تشكل تهديدا لأمن أذربيجان والمنطقة بأكملها، وهي مسؤولة عن عواقب ذلك".

من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن موقف أرمينيا العدواني يعد أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز، وعليها التراجع فورا عن العدوان.

وأوضح أن "أرمينيا أثبتت مرة أخرى أنها تقوم بأعمالها إستفزازية عبر انتهاكها وقف اطلاق وشنها هجوما على المواقع السكنية المدنية الأذربيجانية".

وتابع "موقف أرمينيا العدواني يعد أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز، وعليها التراجع فورا عن العدوان".

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية التركية، على لسان متحدثها حامي أقصوي، الأحد، عن دعمها المطلق لأذربيجان، مؤكدة على إدانتها بشدة الهجوم الأرميني على أراضيها.

وفي وقت سابق الأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".