أردوغان وأمير قطر يبحثان العلاقات الاستراتيجية

استعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي بأمير قطر، الإثنين، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما قضايا الشرق الأوسط.